Il suggerimento di Capozucca: "Joao Pedro può giocare con l'Italia"

Dopo la mancata qualificazione diretta ai Mondiali che si terranno in Qatar nel 2022 è ripartito il dibattito relativo a questo o l’altro attaccante che servirebbe all’Italia di Roberto Mancini in vista dei Playoff.

Al di là dei discorsi relativi a Mario Balotelli, che ha apertamente detto che andrebbe “a piedi dalla Turchia pur di essere chiamato a marzo”, sono diversi i nomi che vengono accostati alla Nazionale, alcuni dei quali inaspettati.

L’ultimo in ordine di tempo è quello di Joao Pedro, attaccante e capitano del Cagliari che, secondo molti, potrebbe essere convocato in futuro dallo stesso Mancini.

“Gli ho detto: Joao il tuo obiettivo è salvare il Cagliari e andare in Nazionale: magari con l’Italia, perché lui ha la cittadinanza italiana”.

Intervenuto nel corso della puntata odierna di “Il Cagliari in diretta” in onda su Radiolina, il direttore sportivo rossoblù, Stefano Capozucca, ha suggerito la chiamata dell’attaccante, facendo riferimento alla cittadinanza italiana.

“Visto che mancano gli attaccanti in Italia non capisco perché non possa essere preso in considerazione un giocatore come Joao Pedro. Joao Pedro è italiano, potrebbe anche giocare per l’Italia”, ha aggiunto.

Joao Pedro è nato a Ipatinga, in Brasile, ma dopo essere arrivato in Italia, a Palermo, ha sposato una donna siciliana conosciuta durante l’esperienza in rosanero e da marzo 2017 possiede la cittadinanza.

Lo scorso maggio, lo stesso attaccante rossoblù si era già espresso in merito a una possibile convocazione in Nazionale: intervenuto ai microfoni di “Calciopedia”, aveva ammesso di non meritare, a detta sua, la maglia dell’Italia.

“Rispetto e amo l’Italia, ho un legame molto forte, dato che mia moglie è italiana e i miei figli sono nati qui, ma non ho mai pensato di giocare per la Nazionale italiana. E non perché non voglio, ma perché non penso di meritarlo. Preferisco non andare più in Nazionale, cosa che può succedere, che andare in Nazionale italiana, anche se possiedo la cittadinanza”.

Vedremo, dunque, se il suggerimento di Capozucca verrà accolto e se, soprattutto, dopo l’ipotetica chiamata di Mancini, Joao Pedro tornerà sui suoi passi, accettando la maglia Azzurra.

