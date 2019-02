Il terzino avvelenato: "Spero che Messi si ritiri"

L'ex terzino del Real Madrid Alvaro Arbeloa in un'intervista a El Chiringuito ha confessato di sperare che Lionel Messi si ritiri al più presto. "È bravo ma non sono mai stato in grado di godermelo. E non credo che lo farò mai. Anzi, spero che non gli manchi troppo per ritirarsi, conto i giorni", sono le dichiarazioni al veleno di Arbeloa, protagonista di una lite con la Pulce in uno dei tanti infuocati Real-Barcellona del 2013, una sfida di Coppa del Re.

Arbeloa si augura anche che il Barcellona possa essere eliminato il prima possibile dalla Champions League: "Spero perda pure l’allenamento, perchè quando il Barcellona perde è sempre una cosa positiva per il Real Madrid".

Intanto la Pulce ha tagliato da poco il clamoroso traguardo delle 400 reti nella Liga. "Sono davvero felice di aver ragiunto quota 400 gol, il mio obiettivo e farne ancora tanti. Ma i record e le statistiche mi interessano relativamente, preferisco lavorare duramente e pensare ai prossimi obiettivi. Voglio sempre aiutare la squadra non solo facendo gol, ma anche regalando assist o facendo giocate decisive".

Il suo preferito è il primo: "Non posso fare altro che scegliere il primo segnato col Barcellona, nel match contro l’Albacete su assist di Ronaldinho". Era il primo maggio 2005.

"Ovviamente i gol segnati nel Clasico sono sempre speciali, ma sono affezionato anche a quelli fatti contro squadre toste come Atletico Madrid, Siviglia e Valencia. E non posso dimenticare le reti al Camp Nou, davanti ai nostri tifosi, sempre belli e speciali come quelli che ho segnato in trasferta. Senza l’aiuto dei miei compagni sarebbe stato impossibile arrivare a 400 gol".

SPORTAL.IT | 14-02-2019 10:45