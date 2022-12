Il Times: "Ladri armati in casa, Sterling lascia il Qatar"

04-12-2022 23:08

Precipitoso ritorno in Inghilterra per l’attaccante della Nazionale dei Tre Leoni Raheem Sterling. Secondo quanto riporta il Times, alcuni ladri armati hanno fatto irruzione nella case del giocatore, con moglie e figlia presenti.

Da qui la decisione di tornare immediatamente in patria per stare vicino alla famiglia. Non è ancora chiaro se Sterling tornerà poi ad aggregarsi nuovamente alla Nazionale inglese, che si è qualificata ai quarti superando per 3-0 il Senegal e affronterà i campioni in carica della Francia sabato prossimo per un posto in semifinale.