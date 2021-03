Il Torino fa ricorso e torna ad allenarsi

Dopo aver dovuto saltare la seconda partita consecutiva, quella contro la Lazio, in casa Torino si prova a guardare avanti nella speranza di poter disputare la sfida salvezza di domenica prossima sul campo del Crotone.

All’indomani della gara fantasma dell’Olimpico la squadra di Nicola ha ripreso ad allenarsi dopo otto giorni di riposo forzato.

Il giro di tamponi di sabato 27 febbraio e lunedì 1° marzo, processati rispettivamente domenica e martedì, hanno dato esito negativo.

Se si giocherà, allo “Scida” il tecnico granata dovrà comunque fare a meno degli 8 contagiati, ovvero Buongiorno e Murru, le cui positività risalgono a giovedì 18 febbraio, Linetty, Baselli, Belotti, Singo, Bremer e Nkoulou.

Intanto per venerdì è attesa la decisione del Giudice Sportivo in merito alla partita non giocata a Roma. La società, assistita dall’avvocato Eduardo Chiacchio, ha comunicato “di aver depositato presso il Giudice sportivo il preannuncio di ricorso circa le cause di forza maggiore che hanno impedito la disputa della partita Lazio-Torino”.

OMNISPORT | 03-03-2021 17:22