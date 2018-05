Il Torino pensa anche a Balotelli

In caso di addio di Andrea Belotti in estate, uno dei candidati alla sostituzione del Gallo è Mario Balotelli. Lo riporta la Stampa.

L'attaccante bresciano è rinato dopo due ottimi anni al Nizza, e l'agente Mino Raiola, fallite le trattative con club di primo piano, starebbe lavorando per portare il suo assistito in Piemonte. Il Torino, riporta sempre la Stampa, investirà 15 milioni di euro per l’obbligo di riscatto di Niang ma poi lo cederà all'estero.

Balotelli guadagna 5 milioni di euro in Francia e dovrà in ogni caso ridurre il suo stipendio per firmare con i granata. Il Toro ci pensa.

SPORTAL.IT | 01-05-2018 09:50