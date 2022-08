Il Torino prende il difensore e punta Praet

18-08-2022 13:05

Il Torino accelera i tempi delle ultime operazioni di mercato, in vista della sessione della campagna acquisti estiva. I granata hanno chiuso dall’Ajax l’acquisto del difensore olandese Perr Schuurs, primo rinforzo della retroguardia dopo la partenza di Bremer e sono ora al lavoro per mettere a segno un colpo a centrocampo.

Secondo le indiscrezioni, il club di Cairo avrebbe messo gli occhi su Dennis Praet, che nella scorsa stagione ha giocato in prestito proprio al Torino dal Leicester. I contatti con il club inglese sono in corso, e presto potrebbero arrivare novità importanti per il giocatore belga.

