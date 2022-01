Il Tottenham di Conte vuole Veretout: Roma interessata a Kamara

20-01-2022 14:40

Il calciomercato invernale non si è ancora concluso e, sebbene non ci siano stati colpi sensazionali finora, è lecito attendersi un’accelerata in tal senso negli ultimissimi giorni: uno dei club protagonisti potrebbe essere la Roma di José Mourinho.

I giallorossi hanno già messo sotto contratto Maitland-Niles e Sergio Oliveira, ma attenzione anche alle possibili uscite che potrebbero riguardare molto da vicino Jordan Veretout.

Secondo quanto riferito da ‘Il Messaggero’, Antonio Conte è un grande estimatore del francese che vorrebbe portare al Tottenham: un sacrificio che la Roma sarebbe disposta a compiere, a patto che riesca a trovare in breve tempo un valido sostituto.

I radar romanisti monitorano da tempo le prestazioni di Boubacar Kamara, promettente centrocampista del Marsiglia in grado di giocare anche da difensore centrale: il basso costo dell’operazione (il contratto è in scadenza a giugno) darebbe una grossa mano a Tiago Pinto.

L’alternativa è rappresentata dall’ipotesi di uno scambio con Tanguy Ndombélé riportata dal ‘Daily Express’.

