Il Tottenham punta Cristian Romero

Il Tottenham fa spesa a Bergamo. Secondo le indiscrezioni di Football London, il club inglese e il nuovo direttore sportivo Fabio Paratici hanno messo nel mirino due elementi della rosa di Gian Piero Gasperini.

Oltre al portiere dell’Atalanta Gollini, gli Spurs hanno messo gli occhi sul difensore Cristian Romero, formalmente di proprietà della Juve ma che i bergamaschi possono riscattare in anticipo per 16 milioni di euro. La Dea vorrebbe confermarlo anche per la prossima stagione, ma un’offerta importante potrebbe farle cambiare idea.

OMNISPORT | 19-07-2021 21:50