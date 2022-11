Il Tottenham vuole accontentare Conte: per gennaio, fari su Simakan e Gordon

09-11-2022 14:04

Il Tottenham di Antonio Conte sta già pensando al mercato di gennaio. Secondo il Sun, infatti, gli Spurs non avrebbero puntato il mirino solo su due elementi della nostra Serie A come Alessandro Bastoni dell’Inter e Weston McKennie della Juventus, bensì anche su Mohamed Simakan del Lipsia e Anthony Gordon dell’Everton.

Per il difensore che milita in Bundesliga, 20 anni, il club di White Hart Lane sarebbe in netto vantaggio, mentre per i centrocampista dei Toffees, c’è la forte concorrenza del Chelsea. Obiettivi destinati, comunque, ad andare in porto per cercare di convincere il tecnico salentino a rinnovare il contratto