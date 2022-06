Il Tour de France 2022 perde Julian Alaphilippe

27-06-2022 15:21

Pessima notizia per il ciclismo francese a una settimana dal via del Tour de France 2022.

A meno di una settimana dal via dell’edizione numero 109 da Copenaghen, infatti, Julian Alaphilippe ha annunciato il proprio forfeit dalla Grande Boucle.

Il campione del mondo in carica, guida di un movimento che non riesce a trionfare nella corsa di casa dal 1985 e che da quell’anno ha ottenuto appena tre secondi e tre terzi posti, non è riuscito a recuperare una condizione accettabile dopo il grave incidente subito in primavera alla Liegi-Bastogne-Liegi, quando la caduta che ha fatto il giro del mondo causò a Alaphilippe la frattura a costole e scapola e la perforazione di un polmone.

La prova generale nel campionato nazionale, al quale Alaphilippe aveva partecipato domenica 26 chiudendo al 13° posto, non ha evidentemente fornito al corridore e alla sua squadra, la Quick-Step, le risposte attese per sciogliere positivamente le riserve sulla partecipazione del due volte iridato, che ha partecipato per cinque volte in carriera al Tour con il 5° posto del 2019 come miglior piazzamento.

Lo stesso Alaphilippe, intervistato pochi giorni fa da ‘L’Equipe’, era parso pessimista circa le proprie possibilità di partecipare alla corsa: “Non corro dalla Liegi, ho perso diversi giorni di allenamento. Non ho paura, ma devo valutare la condizione e le reazioni che avrò in corsa”.