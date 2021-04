Il Tour of the Alps Lancia il talento di Jefferson Cepeda

Oltre ai big più rinomati, la lotta per la maglia verde al Tour of the Alps ha visto coinvolto anche il giovanissimo talento di Jefferson Cepeda. Più di una volta infatti la figura esile ventiduenne dell’Androni Giocattoli-Sidermec ha fatto capolino tra le ruote dei favoriti per il successo finale, una presenza che alla fine è valsa all’ecuadoriano un sorprendente quarto posto finale nella generale e la maglia bianca di miglior giovane.

Ad impressionare, in particolare, è stata la grinta e il passo mostrati dal giovane corridore sudamericano sulle salite, due qualità che potrebbe aiutarlo a mettersi in luce anche alla prossima Corsa Rosa: “Sono molto contento perché ho fatto un gran lavoro a questo Tour of the Alps e ora voglio sfruttare quanto di buono fatto qui per continuare a preparare il Giro d’Italia” ha detto un raggiante Cepeda al traguardo di Riva del Garda.

“Tappe o classifica? In linea di massima mi sono posto un obiettivo, che sarà quello di vincere una tappa al Giro, quello sarà il mio grande obiettivo stagionale” ha affermato il nativo di El Playón de San Francisco che poi non ha escluso di lottare anche per il simbolo di miglior giovane.

“La maglia bianca? Ci proverò, ma al Giro ci saranno molti avversari giovani, come ad esempio Remco Evenepoel ed Egan Bernal, ma proveremo a fare il massimo”.

