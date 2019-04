Il verdetto del supercomputer: Ecco chi vince la Champions

L’intelligenza artificiale sarà più esatta e precisa dei pronostici degli umani? Lo sapremo a fine maggio (o forse anche prima) perchè secondo un supercomputer già c’è il vincitore della Champions League. La sentenza arriva da talkSPORT, sito di una delle più popolari emittenti radiofoniche britanniche, che ha inserito svariati dati e lasciato al mezzo meccanico il verdetto sui risultati di tutte le restanti tredici partite della coppa più prestigiosa d’Europa.

EQUILIBRIO – Secondo il computer tutte le partite o quasi saranno equilibrate e incerte. Ai quarti il pronostico per la Juve vede un pari per 1-1 in Olanda e la vittoria dei bianconeri sull’Ajax per 2-0 al ritorno. Il Liverpool farà invece valere il proprio fattore campo all’andata vincendo 3-0 ad Anfield contro il Porto, per poi passare 2-1 anche in Portogallo. Avanti anche il City che – stando ai calcoli di talkSPORT – pareggerà l’andata col Tottenham per poi vincere il ritorno 3-1 in casa; mentre il Barça batterà 2-1 il Manchester United in entrambi gli incroci.

SEMIFINALI E FINALE – In semifinale la Juve supererà il City pareggiando ancora 1-1 fuori casa e vincendo di misura (2-1) a Torino mentre dall’altra parte il Barcellona supererebbe il Liverpool vincendo 2-1 al Camp Nou e pareggiando 2-2 ad Anfield. E nella finale al Wanda di Madrid? La rivincita della finale di Berlino – con tanto di duello epico tra Ronaldo e Messi – vedrebbe finalmente i bianconeri sfatare la maledizione della coppa dalle grandi orecchie. Per il supercomputer la Juve vincerà in finale 2-1.

05-04-2019