Il Verona ripesca Adolfo Gaich

L'Hellas si è assicurata in prestito con diritto di riscatto l'attaccante argentino di proprietà del CSKA Mosca ed ex Benevento: nel 2021 un suo gol regalò ai sanniti la storica vittoria in casa della Juventus.

31-01-2023 16:21

Adolfo Gaich ci riprova. Due anni dopo la prima, non esaltante, avventura in Italia con la maglia del Benevento, tra gennaio e giugno 2021, l’attaccante argentino di origini tedesche, classe ’99, il cui cartellino è ancora di proprietà del CSKA Mosca, che lo acquistò dal San Lorenzo nel 2020, approda infatti al Verona con la formula del prestito fino al 30 giugno, con diritto di riscatto.

Per l’Hellas, tornato a credere nella salvezza grazie agli 8 punti realizzati nelle prime cinque partite del 2023, si tratta di un rinforzo offensivo che va a colmare le lacune aperte dal grave infortunio occorso a Thomas Henry e alla partenza di Roberto Piccoli direzione Empoli. Gaich cercherà invece quella consacrazione finora sempre mancata in Russia, dove ha segnato appena tre gol in tre anni tra un prestito e l’altro, compreso quello della scorsa stagione all’Huesca, nella seconda serie spagnola (28 presenze e un gol).

Durante la sua prima avventura in Serie A Gaich non riuscì ad evitare la retrocessione in B del Benevento di Roberto De Zerbi, pur entrando nella storia del club per aver realizzato il gol della storica vittoria dei sanniti in casa della Juventus allenata da Andrea Pirlo in occasione dell’1-0 del 21 marzo 2021.

