Ilicic: "Il passato è alle spalle, sono un uomo felice"

Così Josip Ilicic ha parlato dopo la vittoria dell’Atalanta a San Siro contro il Milan per 3-0 della quale è stato uno dei grandi protagonisti, segnando anche il rigore del raddoppio.

“Oggi sono un uomo felice: faccio tutto quel che amo, il calcio per me è la cosa più importante, non dico della vita perché c’è la famiglia – ha detto il fuoriclasse sloveno -. Il passato è alle spalle. Ripeto: oggi io sono felice. Spero che questo momento difficile per tutti passi al più presto”.

OMNISPORT | 23-01-2021 21:33