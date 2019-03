Ilicic scoppia in lacrime durante il ricordo di Astori

Momenti di grande commozione durante la partita tra Atalanta e Fiorentina, nel ricordo di Davide Astori. Al 13' del primo tempo il gioco si è fermato per commemorare lo sfortunatissimo capitano dei viola scomparso un anno fa: il pubblico dell'Atleti Azzurri d'Italia tutto in piedi ha applaudito quando sul tabellone gigante è comparso il volto del giocatore, morto il 4 marzo 2018 prima di una partita di campionato contro l'Udinese.

In campo molti giocatori si sono emozionati, tra questi l'attuale capitano della Fiorentina, Pezzella, che ha alzato lo sguardo verso il cielo, e l'attaccante dell'Atalanta Josip Ilicic, che con Astori ci ha giocato e non è riuscito a trattenersi, scoppiando in lacrime e piegandosi sulle ginocchia.

In una recente intervista a Sky il portiere del Paris Saint Germain Gianluigi Buffon ha dedicato un pensiero allo sfortunato difensore viola: "Quando penso a lui e mi capita spesso, mi viene sempre il buon umore e la fiducia. Fiducia che il mondo possa essere migliore, cambiato da persone che hanno le sue caratteristiche. Quindi per me rivederlo nei miei pensieri è sempre una carezza all’anima".

Così la sua compagna, Francesca Fioretti, mesi dopo la scomparsa: "Quando Davide se ne è andato era nel momento più pieno e felice della sua vita, e se il mio dolore deve essere il pegno da pagare per questo, lo potrò sopportare per sempre". A darle forza la bambina avuta insieme, Vittoria, di tre anni: "Io so che non devo vivere il mio dolore attraverso di lei, non devo apparire triste né disperata. La sua serenità dipende dalla mia".

"Davide, per quanto mi possa far soffrire, non deve diventare un tabù, qualcosa da nascondere, un vuoto da non pronunciare. Lei ha capito che lui non tornerà, ma lo abbiamo collocato in un luogo immaginario in cui è felice. Le mie lacrime ci saranno, e le condividerò con lei, ma dovrò fare in modo che lei comprenda che sono lacrime non di disperazione. Sono lacrime di emozione, quell’emozione che solo i ricordi più belli possono creare. Vittoria è è l’unica cosa più forte del mio dolore. Così deve essere. Devo riuscirci", le sue parole al Corriere della Sera.

SPORTAL.IT | 03-03-2019 18:45