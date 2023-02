Il bomber biancoceleste ha aggiunto: "Giusto non abbattersi dopo il ko contro l'Atalanta, ma neanche esaltarsi ora che abbiamo vinto contro la Salernitana"

20-02-2023 17:51

Il 20 febbraio 2023 è la data del trentatreesimo compleanno di Ciro Immobile. Che, come regalo, si è fatto la splendida doppietta rifilata alla Salernitana nella vittoria per 2-0 che ha rilanciato le ambizioni Champions della Lazio.

Il bomber biancoceleste si è espresso così ai microfoni di Lazio Style Channel: “Siamo stati molto lucidi nelle ultime settimane, abbiamo parlato molto tra noi e ci siamo detti di non mollare dopo il ko contro l’Atalanta e di non esaltarci dopo la vittoria dell’Arechi. La classifica è molta corta, ogni partita diventa così fondamentale. Il fatto di avere giocatori da tanto tempo è sicuramente un punto di forza per noi. Siamo una famiglia, chi sta bene qui non vuole andare via. Negli ultimi anni abbiamo lavorato bene e in questo il cambio di allenatore, da Simone Inzaghi a Maurizio Sarri, è stato necessario per aprire un nuovo ciclo”.