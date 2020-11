Immobile e Chiesa saltano la Bosnia: fuori dai convocati

Si allunga la lista degli indisponibili in casa di un’Italia in grande emergenza: Ciro Immobile e Federico Chiesa non saranno a disposizione di Evani neanche per la sfida contro la Bosnia e sono stato dunque esclusi dall’elenco dei convocati.

La notizia è stata resa ufficiale dal comunicato azzurro, che esclude dunque i due attaccanti dal doppio impegno di Nations League: “Constatata la loro perdurante indisponibilità, sono stati esclusi dalla lista dei convocati i calciatori Cristiano Biraghi, Gaetano Castrovilli, Federico Chiesa, Ciro Immobile. Leonardo Bonucci, da ieri indisponibile, questa sera farà rientro dopo la partita al club di appartenenza. L’elenco dei convocati, a questo punto, dopo la già comunicata esclusione dei calciatori della Roma, si compone dei seguenti 28 calciatori”.

Il nuovo elenco dei convocati di Evani si restringe dunque a 28 elementi:

Portieri: Alessio Cragno (Cagliari), Gianluigi Donnarumma (Milan), Alex Meret (Napoli), Salvatore Sirigu (Torino);

Difensori: Francesco Acerbi (Lazio), Alessandro Bastoni (Inter), Davide Calabria (Milan), Danilo D’Ambrosio (Inter), Giovanni Di Lorenzo (Napoli), Emerson Palmieri Dos Santos (Chelsea), Gian Marco Ferrari (Sassuolo), Alessandro Florenzi (Paris Saint Germain), Luca Pellegrini (Genoa), Alessio Romagnoli (Milan);

Centrocampisti: Nicolò Barella (Inter), Frello Jorge Luiz Jorginho (Chelsea), Manuel Locatelli (Sassuolo), Matteo Pessina (Atalanta), Roberto Soriano (Bologna), Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: Andrea Belotti (Torino), Domenico Berardi (Sassuolo), Federico Bernardeschi (Juventus), Stephan El Shaarawy (Shanghai Shenua), Lorenzo Insigne (Napoli), Kevin Lasagna (Udinese), Stefano Okaka Chuka (Udinese), Riccardo Orsolini (Bologna).

OMNISPORT | 15-11-2020 15:01