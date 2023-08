In USA arriva l'arena esport all'interno dell'università

La Ferris State University, con sede nel Michigan, negli Stati Uniti, ha annunciato che la sua sede dedicata agli esport e ai giochi per gli studenti aprirà ad agosto. L'arena sarà il fulcro del centro per l'apprendimento virtuale e avrà un valore di circa 32 milioni di dollari (⁓£25 milioni).

31-07-2023 00:16

Il progetto esport universitario

La Ferris State University Esports Arena mira a offrire ai team esport opportunità per la raccolta e la presentazione di fondi per le competizioni, oltre a fornire spazio per 18 squadre partecipanti e spettatori. Secondo Jono Eaton, Esports Coordinator presso la Ferris State University,

“Saremo in grado di mettere in mostra i nostri 74 varsity, gareggiando nei campionati collegiali nazionali in un modo che prima era impossibile. Le nostre capacità tecniche per supportare produttori e registi che dirigono le trasmissioni di giochi, insieme ai ‘caster’ che descrivono l’azione, fanno un grande balzo in avanti, grazie al design e all’allestimento della nostra arena”.

Il primo evento

La prima competizione di eSport che si terrà presso la Ferris State University Esports Arena è stata programmata per il 22 agosto. Il programma di eSport dell’università è stato inizialmente istituito nel 2017. Nel 2022 è stato introdotto un curriculum di Bachelor of Science in Professional ESports Production. Secondo la National Association of Collegiate Esports (NACE), un’organizzazione no profit con sede a Kansas City, più di 240 college e università hanno formato squadre di eSport con oltre 5.000 studenti-atleti.

Università ed esport

Oltre alla Ferris State University, numerose altre istituzioni universitarie hanno investito nel mondo degli esports, riconoscendo il crescente interesse e il potenziale di questa industria emergente. Diverse università, tra cui la Stockton University nel New Jersey, hanno lanciato programmi accademici dedicati agli esports, offrendo lauree e curriculum specifici per preparare gli studenti ad entrare nel settore dei videogiochi e degli esports. Allo stesso tempo, sempre più college e università hanno formato squadre di esports, partecipando a competizioni e campionati di livello nazionale e internazionale. Queste iniziative dimostrano come il mondo accademico stia abbracciando gli esports e riconosca il loro ruolo significativo sia nel campo della formazione che in quello della competizione sportiva.