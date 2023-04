Inchiesta Juve, sul web tutti preoccupati: campionato falsato

La situazione relativa all'inchiesta Juve è ancor più ingarbugliata di prima dopo la decisione del Collegio di Garanzia presso il Coni. Rischio concreto di campionato falsato.

21-04-2023 10:54

Altro che verdetto chiaro e risolutivo, adesso la situazione è più ingargugliata di prima. La decisione del Collegio di Garanzia presso il Coni sul ricorso presentato dalla Juventus contro il -15 per l’inchiesta plusvalenze ha scontentato tutti. Soprattutto, non ha chiarito quanti punti hanno davvero i bianconeri in classifica. Per il momento sono 59, ma arriverà una nuova penalizzazione perché il Collegio ha ribadito che quattro figure apicali del club hanno violato l’articolo 4, quello sulla lealtà sportiva. Quando? Tra un mesetto. E nel frattempo ci sarà anche da affrontare il processo sulla manovra stipendi e sulle partnership opache.

Sentenza Juve, Capuano tra i pochi ottimisti su decisione veloce

Tra i pochi addetti ai lavori a dispensare ottimismo c’è Giovanni Capuano di Panorama: “A occhio c’è tempo e volontà di arrivare alla nuova sentenza della Corte Figc sulla Juventus entro la fine del campionato (4/6) così da chiudere almeno questo filone dentro l’attuale stagione. In questo modo sarebbe possibile rispettare il principio secondo cui una pena deve essere afflittiva nell’immediato”. Anche se lo stesso Capuano ammette: “L’altro procedimento (stipendi etc…) diventa un rebus oggi difficile da risolvere, anche dal punto di vista temporale”.

Chirico e Ziliani per una volta d’accordo: il campionato è falsato

C’è chi parla apertamente di campionato falsato, il direttore de Il Bianconero Marcello Chirico: “Quella del Collegio è stata una tiratina d’orecchie molto bizantina, ma qualche ragionamento ai signori della giustizia sportiva gliela farà fare. Di certo rischia di essere il campionato più irregolare, più falsato della storia. Non puoi arrivare all’ultima giornata senza sapere che classifica c’è”. Campionato falsato, ma da un’altra prospettiva, anche per Paolo Ziliani de Il fatto quotidiano, che definisce la giustizia sportiva “ridicola”.

Juve sotto inchiesta, spazzati pure tifosi e dirigenti delle altre

Spiazzati anche i tifosi, i dirigenti e i giocatori delle altre squadre, quelle in lotta con la Juve per un posto in Champions. Il ds della Roma Tiago Pinto ha ironizzato prima del match col Feyenoord: “Rido per non piangere”. L’ex vicedirettore di Rai Sport, Enrico Varriale, è invece caustico: “Le sentenze si rispettano sempre. Questa del Collegio di Garanzia non fa eccezione. Ma la provvisoria restituzione dei 15 punti alla Juve, che si interseca con la vicenda stipendi, mette in mora la Giustizia sportiva per le incertezze che possono condizionare la corsa Champions“.

L’incertezza dei tifosi della Juventus: abbiamo vinto o perso?

A proposito di tifosi, quelli della Juventus sono passati in breve tempo dall’esaltazione alla nuova preoccupazione. “Abbiamo vinto! Anzi no”, scrivono in tanti. “Assurdo, accolgono il ricorso ma ci rimandano a processo”, la rabbia di una sostenitrice bianconera su Twitter. “Certo che quelli che esultavano per il -15 adesso non festeggiano più”, sottolinea Fabio. Ma c’è anche chi appare rassegnato: “Non saranno 15, ma ce ne daranno comunque tanti da farci uscire dalle prime quattro posizioni”.

