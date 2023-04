Rabiot sigla il pareggio in casa dello Sporting Lisbona, i bianconeri affronteranno il Siviglia: ma il web bianconero se la prende sempre con Allegri

La Juventus è in semifinale di Europa League, al termine di una doppia sfida molto tirata contro lo Sporting Lisbona. Un risultato che arriva al termine della giornata in cui il club ha visto tornare indietro i 15 punti inflitti in seguito al processo plusvalenze: e, come ha sottolineato lo stesso Allegri in sede di intervista post-partita, è stata una giornata particolare per tutta la Juventus.

Juve, ci pensa ancora Rabiot

L’ormai “solito” gol di Rabiot, il pareggio portoghese, il gol sbagliato da Vlahovic, la sofferenza finale quando prima Esgaio e poi Coates hanno sfiorato il gol del 2-1 per i padroni di casa. E’ stata una Juventus da battaglia, che per lunghi tratti del secondo tempo ha giocato anche bene, sebbene abbia sbagliato molte scelte offensive. Ed in particolare, il centravanti serbo è stato ancora una volta autore di una prova incolore, in particolare nello sbagliare un gol praticamente a porta vuota su assist di Cuadrado. Ma questa sera si perdona tutto: 15 punti in campionato, semifinale di Europa League. C’è di che gioire, per i tifosi della Juventus.

Juve, tifosi al settimo cielo

Gianni commenta: “Partita tutto sommato buona , Cuadrado su tutti, Chiesa e Vlahovic impalpabili , ora si va in semifinale , sperando che il barbiere non ci fa pelo e contropelo”. Monica è fuori di sé dalla gioia: “Per chi non ci credeva, per chi tirava i piedi: siamo in semifinale! È vero, si può fare di meglio, tanto meglio, per oggi, però, ci si può anche accontentare del goal decisivo di Rabiot e dei 15 punti riassegnati che ci hanno portato nel campionato italiano dove meritavamo di essere”. Pasquale vorrebbe di più: “Bene così, però vorrei tanto che alcune volte siano più coraggiosi, stasera con due passaggi si poteva andare in porta più di una volta… invece siamo stati chiusi 15 minuti nella nostra area di rigore”.

Juve in semifinale, il web al settimo cielo

Ayrton invece punta il dito contro Vlahovic: “Se vogliamo vincere un eventuale finale, dobbiamo avere un attaccante che faccia goal. La vedo dura con un Vlahovic svogliato e non competitivo. Forza Juve”. Stefano non è soddisfatto nonostante la qualificazione: “Ma perché facciamo sembrare anche una squadra modesta come lo Sporting, un avversario difficile da affrontare? Sempre secondi sul pallone, fisicamente inferiori. Mai una volta con una ripartenza pericolosa, mai!!!!”. E Andrea aggiunge: “Mi fate morire, ma vi amerò per sempre“. E Flavio aggiunge: “Andiamo ad accendere i ceri per ringraziare”. Alessandro cerca di essere obiettivo: “Con tanta sofferenza, l’abbiamo sfangata. Sarebbe bello alzarla. Ma questo non gioco mi deprime l’entusiasmo. Comunque oggi ce la godiamo”.

Juve, molti tifosi sempre contro Allegri

C’è sempre, però, chi non è contento del gioco e se la prende con il tecnici, come Giacomo: “Unica cosa positiva la semifinale. Poi siamo sempre inguardabili, con un allenatore incapace. Sarà sempre troppo tardi il momento in cui verrà cacciato”. Anche Paolo la pensa allo stesso modo: “che partita da vomito, per giocare così male, non penso serva dare 7 milioni all’anno all’allenatore. Pure un onesto coach di serie C andrebbe bene”. Così come Marco: “Datevi una svegliata perché la Juve di del Neri giocava meglio. Ci salvano sempre gli episodi e quando non arrivano puntualmente perdiamo”. Mentre Sasa trova il pelo nell’uovo: “Polpo io ti voglio bene , ma se devi entrare con questa sufficienza in partite così importanti allora meglio che stai in panca”.