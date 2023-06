Incidente Mertens: operato il ciclista della Bingoal-WB

Intervento alla colonna vertebrale. Ancora sconosciute le cause della sciagura

01-06-2023 10:27

Julian Mertens, rimasto coinvolto ieri di un incidente mentre si allenava, è stato operato alla colonna vertebrale. Lo riferisce in un comunicato la sua squadra, la professional belga Bingoal-WB. “Julian è stato operato con successo alla colonna vertebrale ma rimane in coma indotto. Ora dovrà essere operato anche alla mandibola. Soffre anche di fratture alle braccia e alle costole e rimarrà in stato di coma artificiale ancora per qualche giorno, in base all’evoluzione delle sue condizioni”. Non si sa ancora se si sia trattato di un incidente di allenamento o se ci sia stata la collisione con qualche mezzo.