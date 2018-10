Incontro Juve-Samp per Audero

Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti a Sky Sport parla del futuro di Audero, in prestito dalla Juventus: "Sta facendo un ottimo campionato, è alla prima stagione in Serie A. E' una stagione impegnativa per lui, sta facendo bene. Ci siederemo a un tavolo con la Juventus per parlare del suo futuro".

"Il progetto di Ferrero è partito tra lo scetticismo anche sul nuovo centro sportivo che sta nascendo. Ci ha creduto, ha combattuto ed è arrivato a un risultato incredibile: avremo un nuovo centro bello, importante", ha spiegato il dirigente dei blucerchiati.

L'ex Skriniar sempre più quotato all'Inter: "Milan si è adattato in modo eccezionale, dopo sei mesi parlava in modo eccezionale italiano e conosceva gli schemi di Giampaolo. Non è facile, per farlo serve un'attenzione superiore alla media e solo uno intelligente come lui può farlo".

SPORTAL.IT | 16-10-2018 21:15