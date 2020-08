Incontro Napoli-Under: balla un milione e mezzo

Il Napoli intende accelerare l’operazione per portare alle pendici del Vesuvio Cengiz Under dalla Roma, come suggerisce ‘Il Mattino’ nell’edizione di sabato.

In queste ore infatti Giuntoli e Chiavelli incontreranno gli agenti del turco per ragionare sul possibile ingaggio che il giocatore potrebbe percepire in Campania. L’idea di Under è di limare verso l’alto il suo stipendio, passando dagli attuali 2,5 milioni a stagione a circa 4. Una cifra che i dirigenti partenopei vorrebbero limare.

Il summit è di grande importanza, non solo per questa operazione ma per le intere strategie per il calciomercato degli attaccanti delle due società. L’accordo tra Under e il Napoli libererebbe infatti Milik, che a quel punto potrebbe dire sì alla Roma con Edin Dzeko che a sua volta direbbe addio alla Capitale (con grande probabilità per sposare il progetto della Juventus).

OMNISPORT | 29-08-2020 09:13