Incredibile 3-3 tra Sassuolo e Napoli, le pagelle

Era una partita che prometteva una buona dose di emozioni e Sassuolo-Napoli non ha assolutamente deluso le aspettative. Alla fine non ci sono stati vincitori e vinti e le due squadre, in virtù di un 3-3 maturato che ha dell’incredibile.

Al Mapei Stadium sono stati i padroni di casa a partire meglio e a riservarsi la prima vera azione di una certa pericolosità al 10’ con Caputo. Il Sassuolo detta i ritmi di gioco, mentre il Napoli è spesso costretto a chiudersi per poi tentare di ripartire sfruttando le intuizioni del sui attaccanti.

Al 21’ a trovare l’intuizione giusta è Insigne che, alla prima vera di marca partenopea, supera Consigli con un gran destro a giro da posizione impossibile. Il goal è di quelli meravigliosi, ma l’arbitro annulla con l’ausilio del VAR per una millimetrica posizione di fuorigioco.

Al 34’ il vantaggio del Sassuolo: calcio di punizione battuto dalla sinistra Berardi, Maksimovic in area svetta più in alto di tutti e con il suo tocco di testa manda fuori tempo Meret. E’ l’autorete che vale l’1-0.

La reazione del Napoli è immediata e già al 38’ è Zielinski, servito da Demme, a far partire dal limite un sinistro a giro di chirurgica precisione sul quale Consigli non può nulla. E’ 1-1.

A questo punto mancano pochi minuti alla fine della prima frazione, ma c’è ancora il tempo per un altro goal, quello che vale il nuovo vantaggio neroverde. Calcio di rigore assegnato per un fallo in area di Hysaj ai danni di Caputo: sul dischetto si presenta Berardi che batte Meret con una conclusione centrale.

Nella ripresa è ancora il Sassuolo a partire meglio e a rendersi maggiormente pericoloso, ma al 57’ è Maksimovic ad andare vicino al goal con un colpo di testa. Soprattutto dopo l’ora di gioco sono i padroni di casa a dare l’impressione di averne di più e nel giro di un paio di minuti, tra il 68’ ed il 70’, prima Berardi viene fermato dalla traversa e poi è capito a cogliere un palo.

Il Napoli sembra alle corde, ma nel suo momento più difficile trova la forza per pareggiare: Insigne scappa via sulla sinistra e lascia partire un cross delizioso verso il cuore dell’area dove c’è Di Lorenzo che, lasciato colpevolmente troppo solo, in spaccata insacca in rete il pallone che vale il 2-2.

Sembra il goal destinato a valere il pareggio finale, ma ad un soffio dal triplice fischio finale è ancora il Napoli a trovare il goal: calcio di rigore assegnato per un fallo di Haraslin su Di Lorenzo, a prendersi la responsabilità della trasformazione è Insigne che non sbaglia.

Siamo già al 90’ e per i partenopei sarebbero tre punti di platino, ma c’è spazio per un ultimo, incredibile colpo di scena: al 3’ di recupero è Manolas ad atterrare Haraslin in area, Marini non ha dubbi nell’assegnare un altro calcio di rigore. Sul dischetto va questa volta Caputo che firma la rete che fissa il risultato su un incredibile 3-3.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

SASSUOLO-NAPOLI 3-3

Marcatori: 34’ aut. Maksimovic, 38’ Zielinski, 45+1’ rig. Berardi, 72’ Di Lorenzo, rig. 90’ Insigne, 90+4’ rig. Caputo

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli 6,5; Muldur 6 (73’ Toljan 6), Marlon 5,5, Ferrari 5,5, Rogerio 5; Lopez 5,5 (85’ Obiang sv), Locatelli 6,5; Berardi 7,5 (85’ Oddei sv), Defrel 6 (78’ Traore sv), Djuricic 6,5 (85’ Haraslin 6); Caputo 7. All. De Zerbi

NAPOLI (4-2-3-1): Meret 6; Di Lorenzo 7, Rrahmani 5,5 , Maksimovic 5 (86’ Manolas 4), Hysaj 5 (73’ Ghoulam 6); Fabian 5,5, Demme 6 (73’ Bakayoko 6); Politano 5,5, Zielinski 6,5 (85’ Lobotka sv), Insigne 7,5; Mertens 5,5 (67’ Elmas 6). All. Gattuso

Arbitro: Marini

Ammoniti: Djuricic (S), Demme (N), Ghoulam (N), Marlon (S)

Espulsi: –

OMNISPORT | 03-03-2021 20:44