Incredibile al Foro Italico: Carlos Alcaraz eliminato dal numero 135 Marozsan!

Il numero uno al mondo cade a sorpresa, per giunta in soli due set in un'ora e 42 minuti di partita, contro il tennista magiaro agli Internazionali d'Italia. Tra gli italiani, Cecchinato ko

15-05-2023 17:15

Clamoroso al Foro Italico. È già fuori di scena il numero uno al mondo Carlos Alcaraz (dopo Roma tornerà in vetta alla classifica). Lo spagnolo, ed è la sorpresa di giornata (fino al momento), è uscito per mano del numero 135 del seeding Fabian Marozsan.

Roma, Alcaraz saluta il torneo: eliminato a sorpresa ai sedicesimi

La seconda settimana degli internazionali di Roma (per la prima volta il torneo è spalmato su 14 giorni) inizia con l’eliminazione a sorpresa dell’allievo di Juan Carlos Ferrer, Carlos Alcaraz, numero uno del ranking ATP. A sorprenderlo il numero 135 l’ungherese Fabian Marozsan che si è imposto in due set con il punteggio di 6-3, 7-6(4) in un’ora e 42 minuti di gioco. Per Marozsan si tratta della prima vittoria a livello ATP. Il tennista è arrivato al torneo principale dopo le qualificazioni.

Terza sconfitta nell’anno per Alcaraz

Per lo spagnolo si tratta della terza sconfitta nell’anno. Il campione iberico non perdeva dalla semifinale di Miami contro Sinner. Prima aveva già perso su terra ma a Rio De Janeiro. Per la prima volta dal 2001, Alcaraz si è anche arreso a un giocatore fuori dalla top 100

Gli italiani in gara in giornata: Cecchinato ko

Anche per gli italiani in gara oggi, la giornata era iniziata non certo sotto i migliori auspici. Alle 11, infatti, Marco Cecchinato – dopo la bella prova contro Bautista – ha ceduto il passo (anch’egli un po’ a sorpresa) al numero 101 del seeding, il tedesco Yannick Hanfmann, che ha avuto ragione del numero 83 palermitano, sconfitto in tre set in una partita davvero combattuta e risoltasi in due ore e venti minuti. Agli ottavi di finale, ora, Hanfmann gareggerà contro Andrey Rublev, vincitore in due set sullo spagnolo Alejandro Davidvich Fokina, sconfitto 7(10)-6(8) 6-3. Tra il tardo pomeriggio e la serata, in campo sia Lorenzo Musetti che Lorenzo Sonego, rispettivamente contro Frances Tiafoe e Stefanos Tsitsipas.