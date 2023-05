Roma: ok Tsitsipas, Djokovic vince in tre set

Qualche difficoltà per Nole contro Dimitrov

14-05-2023 17:43

Stefanos Tsitsipas approda al terzo turno degli Internazionali di Roma grazie alla vittoria in due set per 6-3, 6-3 contro il portoghese Borges nella partita giocata al Foro Italico domenica pomeriggio. Il greco sfiderà ora Lorenzo Sonego per un posto agli ottavi di finale.

E’ invece già agli ottavi Novak Djokovic, che ha superato il bulgaro Grigor Dimitrov in tre set con i parziali di 6-4, 4-6, 6-1: per Nole, tifatissimo dal pubblico del Foto Italico, ora c’è il vincente del match tra Fucsovic e Norrie.