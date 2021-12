Incredibile Cerro Porteño: sotto di due gol al 99', pareggia e vince il campionato

07-12-2021 07:28

Ci sono partite destinate ad entrare nella storia e la sensazione è quella che i tifosi del Cerro Porteño mai potranno dimenticare quella che nelle scorse ore ha visto la loro squadra del cuore opposta al Guaranì .

Le due compagini, che occupavano i primi due posti del Torneo di Clausura paraguaiano , si sono si sono ritrovate una contro l’altra in un vero e proprio scontro diretto che avrebbe decretato chi quale delle due avrebbe vinto il campionato.

Per il Cerro Porteño le cose si sono fatte in salita fin dai primissimi minuti, visto che un’espulsione comminata ai danni di Benitez al 15’, l’ha costretto a giocare quasi tutta la contesa in inferiorità numerica.

A complicare ulteriormente le cose il goal di Oviedo che al 36’ ha portato in vantaggio il Guaranì. I padroni di casa hanno poi raddoppiato con Gonzalez al 51’ e sono riusciti a difendere il dopo vantaggio fino al 99’ , prima che accadesse l’incredibile.

Proprio al 99′, il portiere del Guaranì, Marcors Servio è stato espulso (pochi istanti prima lo stesso provvedimento era stato preso per Roberto Fernandez) e tra i pali è andato il difensore Marcos Caceres.

Il Cerro Porteño ha quindi accorciato le distanze con Espinola e poi, all’ undicesimo minuto di recupero , ha incredibilmente trovato il pareggio con una rete di testa di Juan Gabriel Patiño (poi espulso due minuti più tardi).

Grazie al 2-2 il club di Barrio Obrero è quindi riuscito a scavalcare di nuovo il Guaranì, chiudendo il torneo con i 38 punti (contro i 36 dei padroni di casa) che gli hanno consentito di laurearsi campione del Paraguay.

