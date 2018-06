Incredibile Mido: perde peso e vuole andare ai Mondiali

Se nella tua carriera hai iniziato facendo coppia fissa con Zlatan Ibrhimovic e nonostante tutto, vieni considerato un fenomeno e non ti fai oscurare dalla luce della stella svedese, vuol dire che le doti per diventare un grande giocatore le hai tutte. Ma come si sa nel calcio, non basta avere i piedi buoni, serve anche la testa per poter restare ai livelli del gota del calci per molto tempo.

Questa è la storia di Abdelamid Hossam Ahmed Hussein, detto Mido, tornato sulla scena internazionale nelle ultime ore grazie ad un tweet scherzoso, con il quale si propone all’allenatore dell’Egitto Hector Cuper, per far parte della squadra che andrà in Russia tra qualche giorno.

Mido, infatti scrive tramite il suo profilo social, rivolgendosi direttamente all’allenatore della nazionale egiziana: “Caro mister Cuper, se è alla disperata ricerca di un attaccante io sono a disposizione, in carriera ho sempre segnato un gol ogni due partite per l’Egitto e quindi al Mondiale, almeno una rete posso garantirgliela”. Ovviamente è un modo scherzoso, ma efficace, per far sapere al mondo che è tornato in forma.

Cresciuto nell’ Ajax, compagno di squadra a 16 anni di Ibra, il giovane egiziano veniva considerato uno dei talenti di maggior spicco nel calcio europeo. Dopo aver lasciato il club di Amsterdam per aver tirato un paio di forbici proprio al compagno di reparto svedese, il giocatore egiziano non si è più espresso sui livelli mostrati in Olanda.

Conclusa l’esperienza alla Roma nella stagione 2004/2005, fu escluso definitivamente dal giro della nazionale per essere venuto alle mani con l’allora ct durante la Coppa D’Africa del 2006.

Da quel momento iniziò un lento declino che lo portò ad abbandonare il calcio nel 2013.

Ovviamente, dopo essersi ritirato, Mido ha iniziato ad aumentare di peso sempre più, diventando irriconoscibile anche agli occhi di chi gli stava affianco. Così ha iniziato un lungo periodo di dimagrimento che lo ha portato a perdere 37 kg.

Nel suo tweet, l’ex attaccante egiziano ha ringraziato tutte le persone che gli sono state affianco ed anche quanti lo avevano criticato negli ultimi anni: “Grazie a tutti quelli che mi hanno criticato e schernito: hanno cambiato la mia storia e il mio stile di vita aiutandomi ad aver cura di me stesso. Grazie a chi mi ha aiutato a intraprendere il mio nuovo viaggio”.

SPORTAL.IT | 02-06-2018 19:10