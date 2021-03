Incubo Covid, ora tremano i tifosi di Juventus e Napoli

Brutte notizie dalla Polonia. La federazione calcistica di Varsavia ha ufficializzato la positività di Lukasz Skorupski, portiere del Bologna. L’estremo difensore rossoblu è il secondo calciatore a risultare contagiato nel ritiro della nazionale di Paulo Sousa, dopo che nei giorni scorsi era emersa la positività del centrocampista del Leeds Mateusz Klick. E a disperarsi, oltre ai sostenitori bolognesi, sono quelli delle altre formazioni italiane con atleti convocati nella nazionale polacca, a cominciare da Juventus e Napoli.

Skorupski, i timori degli juventini

Chi con Skorupski s’è allenato fianco a fianco negli ultimi giorni è Wojciech Szczesny. I portieri spesso lavorano a parte, si passano di continuo il pallone, si scambiano da vicino impressioni e considerazioni. Logico, dunque, che da parte della Juventus ci sia una certa apprensione, anche perché Szczesny finora è stata una delle poche note positive nell’annata piuttosto grigia della formazione di Pirlo. “Ci manca solo che, per difendere la Champions, dovremo affidarci a nonno Gigi o al giullare del gruppo Pinsoglio“, scrive un tifoso preoccupatissimo su Twitter.

Skorupski, le paure dei napoletani

Chi invece di Skorupski è stato addirittura compagno di stanza fino a stamattina è Piotr Zielinski. A differenza di Szczesny, il trequartista del Napoli il Covid lo ha già avuto (proprio in occasione della sfida tra Juve e azzurri in calendario lo scorso 4 ottobre, non disputata per intervento dell’Asl) ma le incognite anche in questo caso sono tante: è ancora protetto dagli anticorpi? E se quella di Skorupski fosse una variante del virus? “La verità è che queste finestre per le nazionali dovrebbero farle a fine campionato, non durante la stagione. Così salta tutto”, è lo sfogo di un supporter partenopeo in ansia.

Skorupsi positivo: gli altri “italiani”

Oltre a Juve e Napoli, ci sono altre quattro squadre italiane che seguono con attenzione la situazione. Si tratta di Sampdoria (Bereszyński), Hellas Verona (Dawidowicz), Benevento (Glick) e Crotone (Reca). Per tutte e quattro la notizia della seconda positività in pochi giorni nella Polonia è stata una doccia gelata.

SPORTEVAI | 27-03-2021 13:35