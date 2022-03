Indian Wells, avanzano Alcaraz e Nadal

17-03-2022 09:02

Rimasto senza italiani dopo il ritiro di Sinner contro Kyrgios e la sconfitta di Berrettini al cospetto di Kecmanovic, il tabellone del Masters 1000 di Indian Wells si è allineato ai quarti di finale.

Gli ultimi a qualificarsi sono stati il campione in carica Cameron Norrie, che ha rifilato un secco 6-2, 6-4 allo statunitense Jenson Brooksby e Carlos Alcaraz, autoritario contro Gael Monfils, fermatosi dopo l’impresa contro Daniil Medvedev. Il campione delle ultime NextGen Finals ha vinto per 7-5, 6-1 affronterà proproo Norrie e sarà il secondo spagnolo nei quarti insieme a Rafa Nadal, che è dovuto però ricorrere a due tie break per eliminare Railly Opelka e che nei quarti affronterà Kyrgios.

Avanti anche Grigor Dimitrov (6-3, 7-6 a Isner) che se la vedrà con Andrej Rublev, vittorioso per 7-6(5), 6-4 contro Hubert Hurkacz.

