11-03-2022 08:17

Buon inizio di torneo per Lorenzo Musetti. A Indian Wells, nel Masters 100, ha superato in due set l’americano Marcos Giron, con il punteggio di 6-3, 7-5 in poco più di un’ora e mezza di gioco. Giron precede di un posto nella classifica Atp Musetti (55 contro 56). Continua dunque il buon momento per l’azzurro, che aveva vinto anche all’esordio in Coppa Davis. Contro Giron, nel secondo set, Musetti è stato autore di una grande rimonta visto che era sotto 2-5.

OMNISPORT