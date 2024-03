Indian Wells, Sinner contro Kokkinakis e Paolini sfida Maria: Giron e Rus ko, ecco gli avversari degli azzurri

Saranno Thanasi Kokkinakis e Tatjana Maria, che hanno piegato rispettivamente Marcos Giron e Arantxa Rus in due set, gli avversari contro cui debutteranno Jannik Sinner e Jasmine Paolini

06-03-2024 22:27

È ufficialmente iniziato Indian Wells, torneo combinato Master e WTA 1000 al quale partecipano anche Jannik Sinner e Jasmine Paolini (uniche due teste di serie azzurre insieme a Lorenzo Musetti), che dopo i primi match del day 1 hanno scoperto gli avversari contro cui debutteranno al secondo turno: si tratta di Thanasi Kokkinakis, che ha eliminato in due set (6-3 7-5) Marcos Giron, e Tatjana Maria, che invece ha avuto la meglio su Arantxa Rus in due set (7-6 6-2).

Kokkinaki e Rus eliminano Giron e Maria

Successo in due set sia per Thanasi Kokkinakis contro Marcos Giron, che per Tatjana Maria contro Arantxa Rus, che volano così al 2° turno di Indian Wells. Spinto dal servizio, ben 13 ace, il tennista australiano ha regolato lo statunitense al termine di un match durante il quale, a parte il primo game di ogni set, non è mai stato messo in difficoltà. Maria invece ha piegato Rus conquistando un primo, combattutissimo, set al tie-break e dominando il secondo, durante il quale ha concesso una sola chance di break all’avversaria, che invece ha ceduto la battuta in due occasioni.

Sinner, la caccia al n°2 comincia da Kokkinakis

Sarà dunque Kokkinakis l’avversario contro cui Jannik Sinner esordirà nel secondo turno di Indian Wells, primo Master 1000 stagionale, dove l’altoatesino, che ha usufruito di un bye al primo turno essendo testa di serie n°3, ha la ghiotta occasione di diventare n°2 del ranking, vetta mai raggiunta prima da un tennista italiano in singolare. Sarà il quarto confronto diretto tra Sinner e Kokkinakis, con l’altoatesino che ha vinto tutti i tre precedenti, compreso l’unico disputato sul cemento all’ATP 250 di Adelaide nel 2023.

Dopo il successo a Dubai Paolini torna in campo contro

Sull’onda del successo al WTA 1000 di Dubai, il più importante della sua carriera, Jasmine Paolini scenderà in campo a Indian Wells per provare a migliorare ulteriormente il proprio ranking e raccogliere più punti possibili per sperare nella qualificazione alle WTA Finals. La toscana classe ’96, che come Sinner ha usufruito di un bye al primo turno essendo testa di serie n°13, esordirà direttamente al secondo turno contro la n°46 della classifica, Maria. Si tratta del quinto confronto tra le due tenniste, che si sono divise equamente i precedenti, con l’azzurra che vinse nel 2017 all’ITF di Marsiglia e recentemente agli ultimi Australian Open, e la tedesca che trionfò sempre nel 2017 all’ITF di Ilkley e proprio a Indian Wells nel 2023.