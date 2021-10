15-10-2021 22:49

Altra sorpresa ad Indian Wells: il numero 3 del mondo Stefanos Tsitsipas è stato eliminato ai quarti di finale del Masters 1000 in America dal georgiano Basilashvili, numero 36 del ranking Atp.

Il greco ha ceduto in poco più di due ore in 3 set con i parziali di 6-4, 2-6, 6-4: in semifinale ci va Basilashvili che affronterà il vincente della sfida tra il tedesco Zverev e l’americano Fritz, giustiziere dei due Azzurri Berrettini e Sinner.

OMNISPORT