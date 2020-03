Indignazione per Cellino unisce i tifosi di tutti i club

Solo pochi giorni fa aveva strappato applausi per una donazione di 50 respiratori al SS.Trinità di Cagliari ma ora per Massimo Cellino è il momento della gogna pubblica. La polemica scatenata con la decisione di convocare i tesserati, compresi gli esonerati come Grosso, sta facendo discutere da ieri. La replica dell’Assoallenatori è stata dura, la controreplica della società non ha convinto tutti e il risultato è stato che da stamane sui social tutti i tifosi, senza distinzioni di colore, si stanno scagliando contro il patron del Brescia.

Proprio nel focolaio

Ad indignare è anche che tutto questo caos sia stato prodotto in una città come Brescia, nel cuore della Lombardia, focolaio del contagio da Corona Virus.

Cacciato dall’Inghilterra

Sui social in tanti ricordano come Cellino non sia stato apprezzato nella sua esperienza in Premier: “Perché è stato fatto rientrare nel nostro calcio? Perchè c’è gente che firma ancora contratti con persone come Cellino? Cosa potevamo aspettarci. Vi avverto: ce ne sono altri”.

Tweet infuocati

C’è chi scrive: “Mi pare che in uno dei decreti fatti non si possa licenziare nessuno per giusta causa in questo momento di emergenza! Comunque è vergognoso il comportamento di Cellino e rispecchia alla perfezione la classe dirigente che governa il calcio italiano!”

Fioccano commenti di ogni tipo: “Io sono senza parole per un personaggio come Cellino” o anche: “Il signor Cellino è il simbolo del calcio italiano. In paesi civili è stato fatto fuori in meno di un anno. Qui decide ed ha voce in capitolo molto influente” o ancora: “Come sempre queste situazioni tirano fuori il meglio ed il peggio del genere umano,peccato che al peggio non ci sia limite” e infine: “Cellino dovrebbe sparire dalla faccia della terra. Sono i dirigenti banditi come lui il male del calcio”.

SPORTEVAI | 18-03-2020 10:08