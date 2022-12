16-12-2022 19:55

Sinisa Mihajlovic è stato un calciatore, un allenatore e un uomo carismatico. Uno di quelli che quando sono in campo o in panchina o davanti a un microfono compagni, avversari, giocatori, colleghi e giornalisti rispettano senza condizioni. Sinisa ha vestito maglie pesanti in Italia come quelle di Roma e Lazio, Inter e (come allenatore) Milan, ha incrociato i destini di Samp, Torino, Fiorentina e Bologna. Tifoserie e mondi contrapposti e mai amici. Eppure accomunati dal rispetto verso questo serbo dal carattere tosto e dal sinistro micidiale. E adesso sui social si scatena la corsa al ricordo commosso di lui nelle ore immediatamente successive alla notizia della sua morte. Anche la nostra fanpage di Virgilio Sport ha raccolto centinaia e centinaia di commenti di tifosi increduli ed emozionati che ricordano il “sergente” con stima, affetto e rispetto, quel rispetto che si porta a giocatori e uomini che con il proprio carattere sono riusciti a farsi rispettare.

Rimarrai sempre un grande campione e soprattutto un grande UOMO. R.I.P.

Credo che l’ allontanamento dal Bologna sia stato voluto da lui stesso, forse non si sentiva più fisicamente e mentalmente di infondere la carica giusta ai giocatori, e con la grande onestà intellettuale che lo differenziava dai tanti, ha preso questa decisione. Ciao Sinisa, resterai nel cuore di tutti i veri sportivi!! R.I.P.

ciao grande campione sarai sempre nei nostri ❤️❤️

Sempre con noi riposa in pace i tifosi laziali

Come mi dispiace era una brava persona nello sport e nella vita e sempre parlato bene dei napoletani della mia città Napoli che il signora ti accolga nella sua luce amen

Oltre a un grande allenatore un grande uomo

Sei un grande guerriero…..un grande uomo ed un grande giocatore …..non ti scorderemo mai…..r.i.p.🙏🙏🙏🙏

Grande campione RIP.RICORDO LE PUNIZIONE UNICO NEL SUO GENERE,CONDOGLIANZE ,,,,

E via di questo passo. Un fiume di testimonianze sincere e spontanee che testimoniano l’affetto che i tifosi italiani hanno e avranno sempre per questo grandissimo personaggio. Se vuoi aggiungerti a noi di Virgilio Sport e lasciare un tuo ricordo o una tua testimonianza di affetto per Sinisa Mihajlovic LASCIA QUI IL TUO COMMENTO

