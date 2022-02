Ineos, Bernal resta in Colombia

17-02-2022 19:29

I progressi sono evidenti, tanto che sta già pedalando sulla cyclette, ma Egan Bernal al momento resterà in Colombia. A renderlo noto è la sua squadra, la Ineos-Grenadiers.

“Egan sta facendo grandi progressi a casa e sta lavorando con una clinica di riabilitazione locale, dove la sua guarigione sta procedendo bene. Al momento, il nostro staff medico non ha fissato una tempistica definitiva riguardo al suo ritorno in sella a una bici. Per il momento, rimarrà in Colombia fino a quando i suoi progressi non avranno raggiunto un livello soddisfacente per tornare alla base in Europa”.

OMNISPORT