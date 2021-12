Ineos-Grenadiers, Geraint Thomas rinnova per 2 anni

20-12-2021 13:41

Proseguirà ancora due stagioni l’avventura col Team Ineos-Grenadiers di Geraint Thomas , tra le fila della formazione inglese sin dalla nascita di quest’ultima avvenuta nel 2010.

“Sono ancora super motivato a lavorare sodo e allenarmi con intensità. Questo è quello che amo fare , mi piace ancora molto andare in bicicletta, spingere me stesso oltre i limiti. Quando riesci a vedere il traguardo della tua carriera sportiva professionale, vuoi sfruttare al meglio ogni giorno e far sì che tutto sia importante” ha dichiarato il vincitore della Grande Boucle 2018 prima di commentare il suo 2021 e accennare al programma del 2022.

“ Ho vissuto un finale difficile per il 2021 , ma fino alla caduta al Tour ero nella forma migliore che avessi mai auto. Sono ancora molto motivato ad essere protagonista nelle gare più importanti. Probabilmente cercherò di fare bene nelle Ardenne come non ho mai fatto. È una prospettiva eccitante e nuova, poi andrò al Tour per giocare un ruolo importante ”.

Thomas, dunque, manterrà alte le proprie ambizioni anche in quelli che saranno i suoi due ultimi anni da corridore professionista.

“Sono super entusiasta di vivere le ultime due stagioni della mia carriera con la squadra : sarà divertente, questa è la cosa principale. La gente continua a chiedermi quale sarà il mio ruolo e ovviamente voglio continuare a vincere, ma far parte di una squadra vincente e divertirmi con i miei migliori compagni è altrettanto importante” ha chiosato il nativo di Cardiff.

