Ineos Grenadiers: il programma completo di Tom Pidcock fino al Giro

20-01-2022 14:29

Il ciclista britannico è il favorito numero 1 per la conquista del titolo mondiale di ciclocross domenica 30 gennaio, ma sta già programmando la sua stagione su strada. Sarà una primavera davvero molto intensa quella di Tom Pidcock che come confermato sarà al via della Volta Algarve che prenderà il via 16 di febbraio prossimi, per concludersi il 20 dellos tesso mese.

Successivamente parteciperà al week-end di apertura in Belgio con Omloop Het Nieuwsblad (26 febbraio) e Kuurne – Bruxelles – Kuurne (27 febbraio) per poi spostarsi nel Bel Paese. Due le gare nel mirino del britannico: le Strade Bianche che si disputerà il 5 marzo e la Milano-Sanremo prevista per il 19.

Successivamente sarà in Belgio per correre Dwars door Vlaanderen (30 marzo) e Ronde van Valaanderen (3 aprile). Il suo programma proseguirà poi con la partecipazione alla Amstel Gold Race (10 aprile) e alla Freccia del Brabante (13 aprile), corse dove l’anno scorso fu rispettivamente secondo e primo.

Le sue grandi classiche termineranno con la partecipazione alla Freccia Vallone (20 aprile) e alla Liegi-Bastogne-Liegi (24 aprile). Infine Tom Pidcock prenderà parte anche al via del Giro d’Italia.

