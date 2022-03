Infortunati, squalificati e diffidati: 29ª giornata di Serie A

11-03-2022 16:31

n questa lista, sempre aggiornata, andiamo a scoprire tutti i nomi dei calciatori infortunati, squalificati e diffidati in vista della 29ª giornata di Serie A.

Tra parentesi, il numero di giornate di squalifica che devono ancora essere scontate dal giocatore in questione.

Uno strumento fondamentale non solo per sapere cosa ci aspetta sui vari campi, ma anche per orientarsi nelle scelte relative al Fantacalcio.

Infortunati

Zapata (lesione all’adduttore)

Squalificati

De Roon (1)

Diffidati

De Roon

Zappacosta

Infortunati

De Silvestri (risentimento al polpaccio)

Dominguez (operazione alla spalla)

Kingsley (frattura del perone)

Santander (operazione allo zigomo)

Theate (contusione alla caviglia)

Squalificati

Theate (1)

Diffidati

Arnautovic

Sansone

Soriano

Infortunati

Ceter (problema al ginocchio)

Nandez (contusione alla gamba)

Rog (rottura del crociato)

Strootman (intervento al ginocchio)

Walukiewicz (operato all’anca)

Squalificati

–

Diffidati

Altare

Lovato

Marin

Strootman

Infortunati

Haas (rottura del crociato)

Marchizza (lesione al crociato anteriore)

Squalificati

–

Diffidati

Marchizza

Parisi

Tonelli

Zurkowski

Infortunati

–

Squalificati

–

Diffidati

Amrabat

Castrovilli

Odriozola

Infortunati

Cambiaso (problema al ginocchio)

Criscito (lesione muscolare)

Czyborra (problema al ginocchio)

Ekuban (problema muscolare)

Masiello (problema fisico)

Piccoli (problema muscolare)

Vanheusden (problema al ginocchio)

Squalificati

Rovella (1)

Sturaro (1)

Diffidati

Biraschi

Portanova

Infortunati

De Vrij (distrazione al soleo)

Squalificati

–

Diffidati

Lautaro Martinez

Vidal

Infortunati

Bonucci (elongazione del soleo sinistro)

Chiellini (lesione al polpaccio)

Chiesa (lesione crociato anteriore ginocchio sinistro)

Dybala (risentimento al flessore)

Kaio Jorge (rottura del tendine rotuleo)

McKennie (frattura del metatarso)

Zakaria (lesione all’adduttore)

Squalificati

Bernardeschi (1)

Diffidati

Morata

Vlahovic

Infortunati

Adekanye (lesione al menisco)

Cataldi (lesione al flessore)

Lazzari (lesione al flessore)

Squalificati

Marusic (1)

Diffidati

Luiz Felipe

Marusic

Pedro

Zaccagni

Infortunati

Bakayoko (lesione all’adduttore)

Kjaer (rottura legamento crociato e collaterale)

Squalificati

Theo Hernandez ( 1)

Diffidati

Diaz

A. Romagnoli

Infortunati

Juan Jesus (risentimento muscolare)

Malcuit (lesione al soleo)

Meret (frattura di una vertebra)

Squalificati

nessuno

Diffidati

Anguissa

Demme

Koulibaly

Osimhen

Rrahmani

Infortunati

Spinazzola (rottura del tendine d’Achille)

Squalificati

Kumbulla (1)

Mkhitaryan (1)

Diffidati

Pellegrini

Zaniolo

Infortunati

Mazzocchi (distorsione alla caviglia)

Ranieri (sovraccarico muscolare)

Ribery (trauma cranico)

Schiavone (problema fisico)

Strandberg (ernia addominale)

Squalificati

–

Diffidati

Bonazzoli

Mazzocchi

Obi

Infortunati

Damsgaard (problema al ginocchio)

Gabbiadini (lesione al legamento crociato)

Squalificati

Murru (1)

Diffidati

Ekdal

Rincon

Infortunati

Djuricic (problema alla coscia)

Obiang (miocardite)

Rogerio (problema alla caviglia)

Toljan (problema fisico)

Squalificati

–

Diffidati

Chiriches

G. Ferrari

Frattesi

Muildur

Infortunati

Sala (lesione al flessore)

Sena (alterazioni dei parametri fisiologici)

Squalificati

–

Diffidati

–

Infortunati

Edera (rottura di tendine rotuleo

crociato e collaterale)

Fares (rottura del crociato)

V. Milinkovic-Savic (distrazione muscolare dito della mano)

Praet (infrazione ossea al metatarso)

Squalificati

–

Diffidati

Aina

Buongiorno

Djidji

Pobega

Infortunati

Nuytinck (problema a un ginocchio)

Santurro (operazione al menisco)

Squalificati

Walace (1)

Diffidati

Mollina

Pereyra

Perez

Soppy

Infortunati

Cuisance (problema fisico)

Ebuehi (lesione al muscolo semitendinoso)

Lezzerini (lesione al retto femorale)

Squalificati

Aramu (1)

Diffidati

Ampadu

Caldara

Heymans

Kiyine

Vacca

Infortunati

Dawidowicz (rottura del legamento crociato anteriore)

Lazovic (affaticamento muscolare)

Pandur (operazione alla spalla)

Praszelik (problema muscolare)

Retsos (lesione all’adduttore)

Squalificati

–

Diffidati

Depaoli

Faraoni

Ilic

Veloso

