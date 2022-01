Infortunio al polpaccio per Pedro in Salernitana-Lazio: fuori al 40'

15-01-2022 20:00

È terminata dopo appena 40 minuti la partita dell’Arechi tra la Salernitana e la Lazio di Maurizio Sarri di Pedro . Sul risultato di 2-0 in favore dei biancocelesti, l’ex Barcellona e Chelsea ha accusato un problema muscolare al polpaccio destro che lo ha costretto a lasciare anzitempo il terreno di gioco.

Lo spagnolo si è abbassato il calzettone e ha provato a capire l’entità del problema attraverso alcuni esercizi di stretching, prima di arrendersi e chiedere il cambio alla panchina. Al suo posto è subentrato Felipe Anderson, escluso dall’undici di partenza con Sarri che ha scelto Zaccagni nel tridente completato da Immobile e dallo stesso Pedro.

In questa stagione, Pedro ha già totalizzato 28 presenze con la maglia della Lazio tra Serie A ed Europa League con 8 goal e 5 assist, tra cui quello per il 2-0 di Immobile proprio nella sfida contro la Salernitana.

Maurizio Sarri e i biancocelesti tengono il fiato sospeso e incrociano le dita. La Lazio spera che non sia nulla di grave e che Pedro possa tornare a disposizione già in vista del big match in programma sabato prossimo all’Olimpico contro l’Atalanta.

Difficile che possa esserci contro l’Udinese martedì in Coppa Italia: nelle prossime ore l’ex Barcellona e Chelsea si sottoporrà ad esami strumentali per capire l’entità di infortunio e stabilire i tempi di recupero.

OMNISPORT