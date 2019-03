Infortunio Cristiano Ronaldo: le prime indiscrezioni

La Juventus in ansia aspetta Cristiano Ronaldo a Torino per valutare le sue condizioni fisiche dopo l'infortunio patito durante la partita tra Portogallo e Serbia. Al 30' il fuoriclasse lusitano dopo uno scatto si è fermato per un problema muscolare alla gamba destra, ed è stato sostituito da Pizzi. CR7 è uscito dal campo con le sue gambe, anche se zoppicante. Secondo le prime indiscrezioni, si tratta di un problema ai flessori: ne verrà stabilità l'entità al al J Medical Center durante i controlli. Il timore della Juventus è che sia uno stiramento: in questo caso, lo stop andrebbe dalle due settimane a un mese, a seconda del grado dell'eventuale lesione.

Per il cinque volte Pallone d'Oro è il primo infortunio muscolare dalla stagione 2015/2016, riporta il quotidiano spagnolo Marca.

La speranza di tutti i tifosi bianconeri è che possa recuperare in tempo per l'andata del quarto di finale di Champions League contro l'Ajax, in programma il 10 aprile. Il ritorno all'Allianz Stadium è invece fissato per il 16, sei giorni dopo.

Ronaldo nel dopo gara è stato cauto, ma ha espresso un certo ottimismo: "Bisognerà aspettare 48 ore, ma non sono preoccupato per questo infortunio e non ho paura, conosco bene il mio corpo. Sono cose che succedono, è il calcio: chi cammina sotto la pioggia si bagna. Credo che in una o due settimane sarò a posto".

L'infortunio di Ronaldo ha gelato i tifosi della Juventus, che hanno espresso la loro preoccupazione sui social: c'è chi se la prende con la sfortuna, e chi con gli impegni delle Nazionali in un momento cruciale della stagione. Molto preoccupato è sembrato anche uno dei suoi compagni, Blaise Matuidi, che dopo la vittoria della sua Francia contro l'Islanda è stato intervistato da Sport Mediaset e non è riuscito a trattenere una smorfia quando ha visto lo scatto di Ronaldo e il successivo stop.

SPORTAL.IT | 26-03-2019 07:50