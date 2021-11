Infortunio e critiche: la notte da incubo di Paulo Dybala in Uruguay

13-11-2021 16:44

Mentre in casa Italia ci si leccava le ferite per l’amaro pareggio contro la Svizzera, che ha complicato la strada dei campioni d’Europa verso la qualificazione al Mondiale 2022, dall’altra parte del mondo i campioni del Sudamerica dell’Argentina hanno piegato di misura l’Uruguay in trasferta, mettendo un’altra perla ad un 2021 che è già storico proprio grazie alla vittoria della Coppa America a luglio in Brasile.

Uruguay-Argentina, assist e infortunio per Paulo Dybala

La Nazionale del ct Lionel Scaloni ha vinto grazie a un acuto di Angel Di Maria avvicinando ulteriormente il traguardo della qualificazione per il Mondiale in Qatar, per la quale sembra mancare ormai solo il sigillo dell’ufficialità.

Non per tutti i giocatori della Seleccion, tuttavia, si è trattato di una notte da ricordare. A Paulo Dybala, infatti, ancora una volta la maglia dell’Argentina non ha portato fortuna.

L’attaccante e vice capitano della Juventus ha infatti sì fornito l’assist vincente a Di Maria, ma quella è stata l’unica giocata da ricordare della sua partita, che lo ha visto finire sul taccuino dell’arbitro a causa di un’ammonizione, per poi uscire dal campo all’intervallo a causa di un fastidio muscolare al soleo della gamba sinistra.

Dalle prime notizie rimbalzate dall’Argentina si è pensato a qualcosa di serio, alla luce anche del retroscena delle telecamere di TyC, che hanno riportato l’inquietante labiale della Joya, rivolto già prima dell’intervallo proprio a Di Maria: “Fideo, non ce la faccio più” avrebbe detto Paulo Dybala prima di lasciarsi cadere a terra. Soccorso dallo staff medico, l’attaccante è rimasto poi in campo fino alla fine del tempo, per poi venire sostituito dall’interista Joaquin Correa.

Infortunio Paulo Dybala, la Juventus attende notizie

In realtà non sembrerebbe trattarsi di niente di grave, bensì solo di un sovraccarico muscolare.

Sospiro di sollievo quindi per la Juventus e per Max Allegri, che già aveva tremato per l’infortunio subito nella stessa partita da Rodrigo Bentancur, ma anche per l’uruguaiano, vittima solo di una contusione, l’allarme è rientrato presto.

Resta solo da capire se Dybala resterà a disposizione del ct Scaloni anche per la partita di martedì notte contro il Brasile, che potrebbe dare la matematica qualificazione al Mondiale.

Uruguay-Argentina, la stampa stronca Dybala

Rimane però il fatto che già prima dell’infortunio la prova dello juventino non è stata esaltante. Unanimi sono infatti state le bocciature da parte della stampa argentina, che ha stroncato il mediocre apporto dato dall’ex Palermo alla causa della Seleccion, sottolineando l’ennesima occasione sprecata dal giocatore con la Nazionale..

Dybala, numeri alla mano, ha toccato in tutto 20 palloni, non ricambiando la fiducia accordatagli da Scaloni che, dopo averlo escluso dai convocati per la Coppa America, lo aveva “ripescato” a settembre, alla luce del buon inizio di stagione con la Juventus.

In campo solo per dieci minuti contro il Venezuela, la Joya era stata preferita contro l’Uruguay addirittura a Leo Messi, preservato in vista della super sfida contro il Brasile, tornando a giocare titolare in Nazionale dopo due anni.

“Non è stata certo la sua miglior notte” la sentenza di ‘Olè’ nel commentare la presenza numero 31 di Dybala con l’Argentina, con appena due gol.

Un rendimento che non può soddisfare neppure la Juventus, che sull’attaccante, in procinto di firmare un ricchissimo rinnovo di contratto, ha scelto di costruire un nuovo ciclo di auspicati successi.



