Juventus, Allegri ha deciso: si prospetta un mercato con diverse cessioni

09-11-2021 20:33

Si avvicina sempre di più l’apertura della sessione invernale di calciomercato e la sosta per le nazionali è il momento più opportuno per fare le valutazioni del caso e definire la strategia da tenere a gennaio.

Anche in casa Juventus, dopo un avvio di stagione ottimo in Europa ma tutt’altro che scintillante in campionato, è arrivata l’ora di stabilire chi non rientra più nel progetto tecnico di Allegri e coloro quindi che, tra due mesi, potrebbero lasciare la Continassa volando verso altri lidi.

Juventus, un terzino con le valigie in mano

In quasi tutti i reparti i bianconeri presto potrebbero lasciar partire uno o più elementi. In difesa, ad esempio, l’indiziato numero uno è Luca Pellegrini, esterno ex Roma che finora ha sommato solo tre presenze in campionato agli ordini di Allegri.

La sua partenza potrebbe far spazio a un nuovo arrivo sulla corsia di sinistra dove sono tanti i profili (non tutti facilmente abbordabili) accostati alla Juventus di recente, da Alex Telles a Marcos Alonso fino a Tagliafico e Kurzawa.

Juventus, a centrocampo in bilico in due

A differenza del reparto arretrato, in mediana sono molti di più coloro che non hanno convinto il tecnico livornese.

Su tutti spicca il nome di Aaron Ramsey il quale, tra problemi fisici e rendimento altalenante, non ha mai fatto intravedere del tutto quelle qualità che nel gennaio 2019 avevano convinto i dirigenti della “Vecchia Signora” a portarlo a Torino.

Il gallese rivendica maggior spazio, un qualcosa che invece non è mancato ad Adrien Rabiot il quale, tuttavia, non ha sfruttato benissimo le chance regalategli dall’ex allenatore del Milan realizzando prestazioni spesso incolori.

Juventus, due possibili partenze per far cassa

Non è utopico dunque pensare che il francese possa lasciare la Juventus a gennaio. Molto, ovviamente, dipenderà dalle offerte che perverranno ai bianconeri nelle prossime settimane, offerte che invece non dovrebbero mancare per Weston McKennie.

Il texano, salito decisamente di colpi nelle ultime uscite (a segno nelle due sconfitte con Sassuolo e Verona), è uno fra i giocatori in rosa che gode di maggior mercato, un aspetto questo che potrebbe portare i vertici juventini a sacrificarlo per regalare un importante rinforzo nel settore ad Allegri.

Se quindi sul piatto verranno messe cifre congrue i bianconeri potrebbero lasciar partire il classe 1998, un copione questo che potrebbe valere anche per Dejan Kulusevski, un altro che pur godendo di diverse occasioni non ha convinto del tutto l’allenatore toscano, pronto a salutarlo in caso di proposte di alto profilo.

OMNISPORT