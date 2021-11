Juventus, una speranza per i tifosi: “E’ il momento dell’addio”

09-11-2021 13:42

I tifosi della Juventus preparano la festa. La storia d’amore tra loro e il centrocampista gallese Aaron Ramsey non è mai cominciata, una scintilla che non è mai scoccata e anzi nel corso del tempo il giocatore è entrato nel mirino dei fan bianconeri che lo hanno eletto a capro espiatorio delle difficoltà vissute dalla squadra nelle ultime stagioni.

Aaron Ramsey: bene solo con il Galles

Il calciatore gallese arrivato a Torino a parametro zero nel 2019 doveva portare in dote alla Vecchia Signora la sua esperienza internazionale e quella grinta che lo aveva messo sotto i riflettori nel corso della sua avventura inglese all’Arsenal. Ma le cose non sono andate come previsto, qualche buona prestazione sotto la guida di Maurizio Sarri, uscite sempre più sporadiche nell’era Pirlo fino al totale disastro al ritorno di Massimiliano Allegri. In totale le sue statistiche sono 70 presenze con 6 reti tra campionato, Champions e Coppa Italia.

Aaron Ramsey: cessione o risoluzione del contratto

La Juventus ora sembra intenzionata a chiudere il rapporto con il calciatore. La speranza è quella di una cessione per provare a monetizzare almeno in parte, ma molto più probabilmente si andrà verso la risoluzione del contratto. Non è affatto piaciuto il comportamento del giocatore che sembra essere sano e disponibile solo quando ci sono gli impegni con la nazionale.

Difficile però riuscire a piazzare un contratto così oneroso ma allo stesso tempo, tenere in rosa un giocatore scontento non aiuta di certo la ricostruzione. “La speranza – dice Alex – è che il giocatore capisce che dovrebbe andare via senza chiedere soldi al club visto che ha giocato pochissime partite. Spero sia un professionista e decida di andare via”. Un sentimento condiviso: “Presto, fate presto – commenta Fuego – questo è sano solo per il Galles. Per la squadra che gli paga un lauto stipendio, mai. Non c’è nessun rispetto per noi, risoluzione subito e senza alcuna buonuscita”.

Ma i tifosi della Juve nutrono poche speranze sul fatto che il giocatore andrà via senza chiedere altri soldi al club: “Figuriamoci se accetta, nemmeno per idea, toglietevelo dalla testa”. Mentre Alberto nutre ancora qualche speranza: “Magari riusciamo a darlo in prestito a qualche squadraccia della Premier”. E ancora: “Manco col Black Friday ci guadagneremmo un euro. Operazione favolosa”.

