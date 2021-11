Mercato Juventus, svolta a sorpresa per il futuro di Aaron Ramsey

08-11-2021 22:00

Dopo aver conquistato in scioltezza il passaggio del turno in Champions League vincendo le prime quattro partite del girone, la Juventus si è rimessa in carreggiata anche in campionato grazie alla sofferta vittoria in extremis contro la Fiorentina, che ha fermato a due la serie di sconfitte consecutive subite in Serie A dalla squadra di Max Allegri.

L’1-0 finale firmato dal grande ex Juan Cuadrado ha anche permesso ai bianconeri di recuperare due punti alle prime tre della classifica, Napoli, Milan e Inter, ma il divario dalle prime posizioni resta ampio per la Juventus, che sembra destinata ad essere protagonista del mercato di gennaio.

Juventus-Ramsey: si tratta la rescissione

Così se il nome forte per l’attacco, Dusan Vlahovic, sarà con ogni probabilità il grande obiettivo dell’estate, a centrocampo Allegri potrebbe avere a disposizione un nuovo elemento per la seconda parte della stagione, nonostante il buon rendimento di Manuel Locatelli e i segni di ripresa dati da Weston McKennie.

Nuovo elemento al quale farà con ogni probabilità posto Aaron Ramsey, la cui fine della propria poco felice avventura alla Juventus potrebbe essere imminente.

Secondo quanto riportato da ‘La Gazzetta dello Sport’, infatti, le parti stanno trattando la risoluzione del contratto che lega il centrocampista gallese alla Juventus fino al giugno 2023. Le possibilità di arrivare a un accordo sembrano elevate anche prima dell’apertura della finestra di mercato di gennaio.

Ramsey rescinde, la Juventus fa i conti

Tale scenario permetterebbe al club torinese di liberare un posto in rosa, aspetto fondamentale per poter tesserare un nuovo giocatore a gennaio, ma anche di risparmiare parecchi milioni pensando a quanto l’ex Arsenal dovrebbe ancora percepire.

Ramsey era infatti stato messo sotto contratto a parametro zero nell’estate 2019 per 7 milioni netti a stagione, senza però mai riuscire a fornire un rendimento adeguato nelle tre differenti gestioni tecniche che si sono susseguite in casa bianconera, da Maurizio Sarri a Max Allegri passando per Andrea Pirlo: la rescissione potrebbe quindi permettere alla Juventus di risparmiare quasi 18 milioni lordi.

Ramsey dice addio alla Juventus: futuro in Inghilterra

Proprio il tecnico livornese, la scorsa estate, nonostante una situazione ormai già quasi compromessa anche a livello di rapporti, complici le frequenti critiche che Ramsey non ha fatto mancare a tecnico e staff medico della Juventus dal ritiro della propria Nazionale durante Euro 2020, aveva provato ad impostare il giocatore come regista davanti alla difesa, salvo desistere dopo un paio di prestazioni deludenti, tra le quali quella al debutto in campionato contro l’Udinese, unica e con ogni probabilità ultima apparizione da titolare di Ramsey in maglia bianconera.

Il futuro agonistico del centrocampista classe ’90 sembra essere nell’amata Inghilterra, dove le offerte già non mancano e dove potrà provare a rilanciarsi, ponendo fine ad un’avventura iniziata con molte speranze, ma a conti fatti fallimentare, nonostante i tre titoli in bacheca, uno scudetto, una Coppa Italia e una Supercoppa Italiana.

