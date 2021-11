Infortunio per Bernardeschi, c'è lesione: salta Lazio, Chelsea e Atalanta

16-11-2021 18:13

Ancora brutte notizie dalle nazionali per le squadre di Serie A, stavolta a farne le spese è la Juventus che nelle prossime partite dovrà fare a meno di Federico Bernardeschi .

L’esterno, subentrato peraltro solo nel finale di Irlanda del Nord – Italia , ha rimediato un infortunio muscolare che lo terrà lontano dai campi per almeno dieci giorni quando sono previsti nuovi esami.

Bernardeschi ha subito una lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra. Problema che, come detto, lo terrà fuori nei prossimi impegni della Juventus contro Lazio e Atalanta in campionato oltre che dalla trasferta di Londra in Champions contro il Chelsea .

La speranza di Allegri è quella di riaverlo a disposizione a inizio dicembre per le ultime partite prima della sosta natalizia. Al suo posto a questo punto il tecnico potrebbe rilanciare definitivamente Rabiot nel ruolo di esterno sinistro del 4-4-2 bianconero.

