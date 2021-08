Infortunio per Diallo: salta il prestito al Feyenoord

Intoppo di mercato sull’asse Manchester-Rotterdam. L’attaccante dello United Amad Diallo. prelevato a suon di milioni dall’Atalanta, si è infortunato proprio in questi giorni vanificando, di fatto, l’accordo che era stato raggiunto per il suo trasferimento in prestito al Feyenoord.

Il piano iniziale prevedeva una cessione a titolo temporaneo per una stagione in Eredivisie per permettere al classe 2002 di maturare esperienza e minutaggio a dispetto del poco spazio che avrebbe avuto a disposizione in quel di Manchester, a maggior ragione dopo il freschissimo ritorno di Cristiano Ronaldo.

Ed invece, ecco il colpo di scena, come spiegato dal Direttore Tecnico degli olandesi Frank Arnesen: “Il giocatore si è infortunato e quindi il suo trasferimento è stato cancellato. E’ un grande peccato perché era tutto fatto. Ho parlato molto il Manchester United, ma è più logico che sia il suo club a seguirlo nel percorso di recupero. Rimarrà fuori per un po’ di tempo”.

Diallo è approdato al Manchester United lo scorso gennaio per 40 milioni dall’Atalanta. Nella scorsa stagione ha collezionato otto presenze con la prima squadra, di cui tre in Premier League. Nella gara d’andata degli ottavi di finale di Europa League contro il Milan, il classe 2002 ha realizzato il suo primo goal con la casacca dello United.

OMNISPORT | 30-08-2021 10:56