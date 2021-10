Infortunio per Djmsiti, frattura all'avambraccio: fuori un mese

Ancora problemi per Gasperini che dopo Pessina, Hateboer e Gosens perde anche Djimsiti. Il difensore si è infortunato durante la gara tra Albania e Ungheria.

Fatale a Djimsiti è stato un contrasto di gioco col portiere della sua nazionale oltre che ex Atalanta, Berisha. Il difensore, rimasto a terra per alcuni minuti, è stato costretto a chiedere il cambio uscendo dal terreno di gioco in barella.

Gli esami strumentali hanno purtroppo confermato l’entità del problema, dato che per Djimsiti si tratta di una frattura all’avambraccio che lo terrà fuori per circa un mese.

Djimsiti quindi salterà la doppia sfida di Champions League contro il Manchester United oltre alle gare di campionato contro Empoli, Udinese, Sampdoria e Lazio.

OMNISPORT | 09-10-2021 22:37