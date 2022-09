Infortunio Pogba, Allegri gela i tifosi della Juventus: "Lo riaveremo a gennaio"

05-09-2022 20:10

“Pogba? Questa mattina si è allenato, poi si è fermato e ha deciso di operarsi. Io devo calcolare che lo riavremo a gennaio, bisogna essere realisti”.

Massimiliano Allegri, tecnico della Juventus, va dritto al ‘cuore’ della notizia del giorno: la decisione di Paul Pogba e dello staff bianconero di percorrere la strada dell’operazione per risolvere il problema al ginocchio. “Il Mondiale? Che lo giochi o meno non è un problema mio” ha poi aggiunto l’allenatore toscano durante la conferenza stampa della vigilia del match di Champions League contro il Paris Saint Germain. Ma che cos’è successo questa mattina? Lo ricostruisce la Gazzetta dello Sport. “Pogba aveva da poco iniziato a correre, sabato aveva postato una foto che lo ritraeva su un tapis rullante gravitazionale per non pesare sul’arto infortunato. Stamattina mentre la squadra era impegnata nella rifinitura lui ha provato a correre in campo e anche a calciare ma le sensazioni non sono state positive. Il dolore c’è ancora, così il Polpo, in accordo con la Juventus, ha deciso di non perdere altro tempo e di procedere subito con l’intervento”. Pogba si era infortunato durante la tournèe di fine luglio negli Stati Uniti.

Allegri ha poi della Champions League e del girone H (che comprende anche Maccabi Haifa e Benfica): “Serviranno 10 punti per passare il turno”. Sul Psg il tecnico ha detto: “Affrontiamo un avversario che è tra i più forti in Europa, quest’anno è la mia favorita per la vittoria finale. La Juventus domani farà sicuramente una grande partita dal punto di vista tecnico”. Poi ha dato quattro titolari per la gara di domani: “Bonucci, Vlahovic, Rabiot e Perin sono gli unici certi di giocare. Sugli altri devo ancora decidere”.