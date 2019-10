Infortunio Sanchez scatena la rissa tra interisti e juventini

Una lussazione ai tendini della caviglia sinistra. Questa la prima diagnosi circa l’infortunio subito da Alexis Sanchez nell’amichevole di Elche tra il suo Cile e la Colombia. Il giorno dopo, però, più che del recupero dell’attaccante dell’ex Manchester United tra gli interisti si parla dell’episodio che ha causato lo stop di Sanchez.

ACCUSA A CUADRADO. L’attaccante dell’Inter, infatti, s’è accasciato al suolo dopo un contatto con Juan Cuadrado: l’esterno della Juve interviene sulla gamba destra del cileno, che però compie un movimento innaturale con l’altra caviglia e poi si inginocchia dolorante. Immagini che sono bastate al tifo nerazzurro per accusare Cuadrado di aver voluto far male di proposito all’avversario.

“Era un’amichevole ma sei entrato lo stesso così su Sanchez… sei proprio uno…”, scrive su Twitter Filippo, mentre Gianluca ricoda un episodio del passato: “Un simulatore juventino che spacca un esteta del calcio interista, scena già vista anni fa: Nedved con Figo”.

“Oggi il mio pensiero va a Cuadrado. La ruota gira. Buona giornata”, invece l’augurio nefasto di VG.

LA DIFESA DEI BIANCONERI. Naturalmente le proteste degli interisti hanno causato la reazione dei tifosi della Juventus. “Il fallo di Cuadrado è banalissimo, l’infortunio di Sanchez è pura sfiga”, la difesa di Andrea, tra i più morbidi nel replicare alle accuse nerazzurre. “Notare come Cuadrado vada sul piede destro e Sanchez si tocchi quello sinistro! Che intertristi!”, aggiunge Enzo, mentre Nevio punta sul sarcasmo: “Quindi Cuadrado avrebbe intenzionalmente colpito Sanchez sapendo peraltro di causargli un problema che avrebbe tenuto fuori per qualche mese, dopo aver appena battuto a domicilio la squadra in cui gioca. È tutto così meraviglioso”.

“È evidente la strategia del Palazzo per eliminare una diretta concorrente che altrimenti la Juve non riuscirebbe a batter… Ah no”, aggiunge LedBetter Man, alludendo al recente successo dei bianconeri a San Siro.

Rosario invece usa l’ironia: “Accusare Cuadrado per lo stop di Sanchez è come accusare Lippi per la perdita dei capelli di Conte”.

Nicola viaggia sulla stessa lunghezza d’onda: “Infortunio Sanchez: pensare che un giocatore in nazionale azzoppi di proposito un avversario per finalità di club è da megalomania disagiati al ‘Cuadrado'”.

SPORTEVAI | 14-10-2019 10:17